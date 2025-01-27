Bursa Nilüfer’de Deprem! AFAD Açıkladı

BURSA’DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, İstanbul’dan da duyulabiliyor.

Depremin Bursa’da oluşu, çevre illerde de etkisini hissettirdi. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. Olayın ardından ilgili kurumlar bölgede gerekli incelemeleri yapıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Depremin ardından çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Uzmanlar, bu tür sarsıntılara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıntılar gelişmeler doğrultusunda aktarılacak.