Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Bursa, su sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Uludağ’ın eteklerinde yer alan Nilüfer Barajı, uzun süredir bu bölgenin en önemli içme suyu kaynağıydı. Ancak, 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj tamamen kurudu ve vatandaşlar için yalnızca Doğancı Barajı kalıyor. Ne var ki, Doğancı Barajı’ndaki son ölçümler doluluk oranının yüzde 19’a kadar düştüğünü gösteriyor. Bu durumda, Çınarcık hattında devam eden çalışmalar büyük önem taşıyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa sistemine günlük 110 bin metreküp su aktarılması hedefleniyor.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek Bursalıları su tasarrufu yapmaya çağırdı. Ayrıca, Bozbey “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hatımızda yani Çınarcık’tan gelen o hatta bağladığımız ve Dobruja’ya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” açıklamasında bulundu.

ANTALYA’DAKİ DURUM DA KURAK

Antalya’da da benzer bir durum söz konusu. Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın yeniden su tutabilmesi için tek umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar olarak görülüyor.