Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI KURUDU

Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı’ndaki doluluk seviyeleri ise kritik düzeylere geriledi. Bursa, susuzluk riski ile yüz yüze geliyor. Uludağ eteklerinde bulunan Nilüfer Barajı, uzun yıllardır kentin en önemli içme suyu kaynağıydı. 60 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olan bu barajın tamamen kuruması, sadece Doğancı Barajı’nı geriye alternatif olarak bıraktı. Ancak Doğancı Barajı’ndaki son ölçümler, doluluk oranının yüzde 19’a düştüğünü gösteriyor.

Çınarcık hattında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın su sistemine günlük 110 bin metreküp su aktarılması planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek vatandaşları su tasarrufuna davet etti. Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattımızda yani Çınarcıktan gelen o hatta bağladığımız ve Dobruca’ya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” dedi.

ANTALYA’DA BENZER SORUNLAR

Antalya’da ise Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın yeniden su tutabilmesi için tek umut, sonbaharda başlangıcı beklenen yağışlar.