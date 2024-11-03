Bursa’nın Büyük Firmalarında Rekor Satış

BURSADA BÜYÜME GÖRÜLÜYOR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2023 yılına ait ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’ sonuçlarını duyurdu. Bu araştırma kapsamında belirlenen en büyük 250 firmanın net satışları, %54.3 oranında bir artışla toplamda 1 trilyon 25 milyar TL’ye ulaştı. Bu değer, son 10 yıl içinde dolar bazında elde edilen en yüksek yıllık net satış rakamı olma özelliği taşıyor.

BÜYÜME ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2023 yılı itibarıyla Bursa 250 Büyük Firma’nın faaliyet kârı %37.16 oranında artarak 96.74 milyar TL’ye yükseldi. Net satışlar esas alınarak oluşturulan bu listede, zirve yerini değiştirdi. Oyak Renault, 119.3 milyar TL ile listenin en üst sırasına yerleşirken, geçen yıl birinci olan Tofaş 109.2 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 42.4 milyar TL ile üçüncü sırada kendine yer buldu.