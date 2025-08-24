Gündem

"Bursaspor, Malatya'da 8-0 Kazandı"

MAÇIN DETAYLARI

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un açılış maçında karşılaştı. Müsabaka, Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşti ve sonuç, Bursaspor’un 8-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu fark, konuk takımın etkili performansı sayesinde elde edildi.

BURSASPOR’UN GOLLERİ

Bursaspor, maçı kazanmasını sağlayan golleri farklı dakikalarda buldu. Ertuğrul Ersoy, 1. ve 41. dakikalarda, Tayfun Aydoğan ise 10. dakikada ağları sarstı. Sertaç Çam, 58. ve 82. dakikalarda, Muhammet Demir 78. ve 84. dakikalarda, son olarak İlhan Depe ise 89. dakikada gol atarak skoru belirledi. Bu sonuçla Bursaspor, sezona 3 puanla başlayarak liderliğe oturdu.

Yeni Malatyaspor, sezonun açılışını puansız tamamladı ve bu nedenle son sırada yer aldı. Takım, gelecek hafta Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasman maçına çıkacak. Bursaspor ise bir sonraki rakibi Trabzon FK’yı evinde ağırlayacak. Bu sonuçlar, her iki takım açısından da önemli bir başlangıç olarak kaydedildi.

