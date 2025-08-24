Spor

Bursaspor’un Malatya’da 8-0 galibiyeti!

bursaspor-un-malatya-da-8-0-galibiyeti

MAÇ SONUCU VE DEĞERLENDİRME

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, konuk ekip Bursaspor’un 8-0’lık galibiyetiyle sonlandı.

BURSASPOR’UN GOL PERFORMANSI

Bursaspor’un bu önemli galibiyetini sağlayan goller, 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe tarafından atıldı. Bu skorla Bursaspor, sezona 3 puanla güçlü bir başlangıç yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni Malatyaspor, puansız bir başlangıç yaptığı sezonun ilk haftasında son sırada yer aldı. Bursaspor, bir sonraki hafta Trabzon FK’yı ağırlayacakken, Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında oynayacak.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

Kırmızı et fiyatları, çeşitli faktörlerin etkisiyle artmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar tüketici üzerindeki baskıyı artırıyor.
Gündem

Kabine, Ahlat’ta toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı, yarın Bitlis'te düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl olduğu gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.