Bursaspor’un Malatya’da 8-0 galibiyeti!

MAÇ SONUCU VE DEĞERLENDİRME

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’un ilk haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, konuk ekip Bursaspor’un 8-0’lık galibiyetiyle sonlandı.

BURSASPOR’UN GOL PERFORMANSI

Bursaspor’un bu önemli galibiyetini sağlayan goller, 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe tarafından atıldı. Bu skorla Bursaspor, sezona 3 puanla güçlü bir başlangıç yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni Malatyaspor, puansız bir başlangıç yaptığı sezonun ilk haftasında son sırada yer aldı. Bursaspor, bir sonraki hafta Trabzon FK’yı ağırlayacakken, Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında oynayacak.