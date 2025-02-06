Buruk’tan Bolu ve Yalçın Ailesine Başsağlığı Dileği

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci hafta maçı için Boluspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BOLU’DAKİ FACİAYA DEĞİNDİ

Buruk, ilk olarak Bolu’daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. “Bolu’da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum” ifadeleriyle bu acıyı paylaştı. Ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan başka bir kötü anıya da vurgu yaparak, “Dün de Sergen Hoca’nın sevgili kardeşi Gürsoy, hakka yürüdü. Yalçın ailesine de başsağlığı dilerim” diyerek duygularını dile getirdi.