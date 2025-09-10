Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finale Yükseldi

MİLLİ BOKSÇUMUZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Millilerimiz tarih yazmayı sürdürüyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile ringe çıktı. Güçlü bir performans sergileyen Çakıroğlu, rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantilemiş oldu.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NDAN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA VENEZUELA GALİBİYETİYLE GELDİ

M&S Bank Arena’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kadınlar son 16 turunda Buse Naz Çakıroğlu, Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya geldi. Rakibini tüm rauntlarda dominasyon kurarak 5-0 mağlup eden milli boksör, çeyrek finale adını yazdırmıştı.