Buse Naz Çakıroğlu Yarı Finale Yükseldi

MILLİ TAKIM TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Millilerimiz, Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile karşılaştı. Çakıroğlu, rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyasını garantiledi.

ALTIN MADALYA HEDEFİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” şeklinde konuştu.

VENEZUELALI RAKİBİYLE BAŞARILI PERFORMANS

M&S Bank Arena’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda gündüz seansında 51 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşılaşmıştı. Tüm rauntlarda rakibine üstünlük sağlayan Çakıroğlu, maçı 5-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdırmıştı.