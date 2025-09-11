Buse Naz Çakıroğlu, Yarı Finale Yükseldi

İLK ADIM YARIFINALE

Milliler tarihe geçmeye devam ediyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat’la karşılaştı. Çakıroğlu, bu mücadelede rakibini geride bırakarak yarı finale yükseldi ve madalyanın garantisini aldı.

ŞAMPİYON OLARAK DÖNMEK İSTİYORUM

Maç sonrasında açıklama yapan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜÇ ALAN BAŞARI

M&S Bank Arena’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda, milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşılaşmıştı. Buse, tüm rauntlarda rakibini etkisiz hale getirerek maçı 5-0 kazanarak çeyrek finaldeki yerini aldı.