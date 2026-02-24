Büyük Bankalardan Altın Fiyatlarına Yükseliş Tahmini

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI OYNAK

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında devam eden dalgalanmalar, büyük bankaların 2026 yılı sonuna dair öngörülerini yukarı yönlü tutmalarını sağlıyor. Merkez bankalarının altın alımları, yatırımcıların rezervlerini çeşitlendirme arzusu ve küresel ekonomik belirsizlikler, fiyat projeksiyonlarında önemli bir rol oynuyor.

JP MORGAN’DAN 6.300 DOLAR TAHMİNİ

JP Morgan Chase, altının ons fiyatının 2026 yıl sonuna kadar 6.300 dolara yükselebileceğini öngörerek sektördeki en yüksek tahminlerden birini paylaştı. Banka, merkez bankalarının etkili altın alımlarının, yatırımcıların rezerv çeşitlendirme isteğinin ve küresel ekonomik belirsizliklerin fiyatları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

GOLDMAN SACHS: 5.400 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ise altının ons fiyatının 2026 yılı sonunda yaklaşık 5.400 dolara ulaşmasını öngörüyor. Banka analistleri, bu yükselişin merkez bankalarının devam eden alımları ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri ile mümkün olacağını vurguladı. Güvenli liman talebinin güçlü kalacağı ve fiyatların yukarı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

BANK OF AMERICA VE DEUTSCHE BANK AYNI GÖRÜŞTE

Bank of America, altın fiyatlarına yönelik beklentisini yukarı yönlü revize eden diğer kurumlar arasında bulunuyor. Banka, güçlü yatırımcı talebi ve devam eden küresel belirsizliklerin etkisiyle ons altının 2026 yılında 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini tahmin etti. Analistler, finansal piyasalardaki dalgalanma dönemlerinde altının cazibesinin arttığını belirtiyor. Deutsche Bank da benzer bir görüşle, altının 2026 yılında 6.000 dolar bandına ulaşabileceğini belirtti. Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacı ve yatırımcıların enflasyondan korunma isteğinin fiyatları destekleyen ana faktörler olduğunu aktardı.

Küresel bankaların güncel raporları, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2026 yılı sonuna dair yukarı yönlü beklentilerin sürdüğünü gösteriyor. Merkez bankalarının alımları ve küresel ekonomik gelişmeler, fiyat projeksiyonlarında belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.