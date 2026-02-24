Evrim Alasya Ve Kerem Alışık Ayrılığını Duyurdu

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda birlikte sahne aldığı Kerem Alışık ile ilişki yaşıyordu. Aşklarını gizli yaşayan bu çiftten hayranlarını üzen bir haber geldi.

OYUN DA BİTTİ

Kerem Alışık ve Evrim Alasya, 1,5 yıldır süren birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı. İkilinin 15 gün önce yaşadığı ayrılık sonrası, kapalı gişe oynayan “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununun da iptal edildiği bildirildi.

YAKIŞIR

Ayrılık haberleri duyulmadan önce Kerem Alışık’ın, seksi bir kadını Instagram hesabında repost etmesi dikkat çekti. Evrim Alasya’nın bu duruma verdiği tepki ise “Yakışır” şeklinde oldu.