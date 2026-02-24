Evrim Alasya Ve Kerem Alışık Ayrılığını Duyurdu

evrim-alasya-ve-kerem-alisik-ayriligini-duyurdu

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununda birlikte sahne aldığı Kerem Alışık ile ilişki yaşıyordu. Aşklarını gizli yaşayan bu çiftten hayranlarını üzen bir haber geldi.

OYUN DA BİTTİ

Kerem Alışık ve Evrim Alasya, 1,5 yıldır süren birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı. İkilinin 15 gün önce yaşadığı ayrılık sonrası, kapalı gişe oynayan “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyununun da iptal edildiği bildirildi.

YAKIŞIR

Ayrılık haberleri duyulmadan önce Kerem Alışık’ın, seksi bir kadını Instagram hesabında repost etmesi dikkat çekti. Evrim Alasya’nın bu duruma verdiği tepki ise “Yakışır” şeklinde oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Elliott Yatırım, Toyota Industries Hisseleri İçin Teklifte Bulundu

Elliott Investment Management, Toyota Industries'i satın almak için hisse başına daha yüksek bir teklif sunarak destek bulmaya çalışıyor. Yatırımcılar, hisselerini satma konusunda değerlendirme yapıyor.
Gündem

IBAN İle Para Transferinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

IBAN ile para transferleri hukuki riskler taşıyor. Suç takibindeki hesaplar, göndericiyi olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, bu yüzden açıklama kısmının mutlaka doldurulmasını öneriyor.
Gündem

FIFA’dan Sakatlık Kuralına Yeni Düzenleme Önerisi

FIFA, sakatlık yaşayan futbolcuların en az bir dakika boyunca oyun dışında beklemesini zorunlu kılacak yeni bir kural önerisini IFAB'a iletme aşamasına geldi.
Gündem

İran’da Helikopter Kazasında Dört Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın İsfahan bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında yaşanan teknik arıza, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Gündem

Büyük Bankalardan Altın Fiyatlarına Yükseliş Tahmini

Altındaki dalgalanmalar devam ederken, bankalar 2026 yılı için yukarı yönlü tahminlerini sürdürüyor. Bazı analistler, ons fiyatının 6.000 doları aşabileceğini belirtiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.