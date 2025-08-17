Büyük Market Zinciri, Banka Kartını Kaldırdı!

FILe MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ TARTIŞMA YARATIYOR

File market, geçtiğimiz aylarda aldığı kararlarla BİM’den ayrılarak kendi şirketi haline gelmişti. Birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini kaldıran ve müşterilere plastik poşet sunarak tepki çeken dev market zinciri, şimdi de yeni ‘ödeme yöntemi’ uygulaması ile dikkat çekiyor.

ONLINE ALIŞVERİŞE BANKA KARTI KISITLAMASI

Mobil uygulaması üzerinden her gün binlerce online sipariş alan File market, son aldığı kararla ‘banka kartı’ ile ödeme seçeneğini askıya alıyor. Kartla ödeme yapmak isteyen kullanıcılar, uygulama ekranında “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısını görüyor. Bu durum, müşteriler arasında sert tepkilere yol açtı.