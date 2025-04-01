Büyükbaş Hayvanlar Elektrik Akımına Kapıldı

OLAYIN KISACA BETİMİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki Murat Eken, 15 yıldır evinin bahçesinde bulunan ahırda hayvan yetiştiriyor. Komşusunun ahırına çekilen hatta yaşanan kısa devre sonucunda Eken’in ahırında bulunan hayvanlar elektriğe kapıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve bu olayda 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

ZARAR TALEBİ VE AÇIKLAMALAR

Hayvanlarının ihmal sonucu telef olduğunu belirten çiftçi Murat Eken, “750 bin TL’lik zararımın karşılanmasını istiyorum” dedi. Eken, olayın dün sabah saatlerinde meydana geldiğini aktardı. Sorunun kendi işletmeleriyle ilgisi olmadığını belirten Eken, yetkili elektrik dağıtım firmasına durumu ilettiklerini ve ekiplerin yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını ifade ettiklerini kaydetti. Ayrıca, “4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Durumdan dolayı şikayetçi oldum” diye konuştu.