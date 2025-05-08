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Büyükçekmece Belediyesine Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

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İSTANBUL’DA YOLSUZLUK İDDİASI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk olduğu iddiasıyla ilgili bir soruşturma süreci başlatıyor. Bu soruşturma çerçevesinde, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçede inşaat ruhsatı alan tüm projelerin detaylarının tespit edilmesi hedefleniyor.

PROJE BİLGİLERİ EMNİYETE SUNULACAK

Başlatılan bu süreç doğrultusunda, inşaat ruhsatı verilen projelerin listesinin yanı sıra, projeyi gerçekleştiren firma ya da kişilerin kimler olduğu, hangi projelerin iskan aldığı ve inşa edilen yapılar hakkında bilgilerin de Büyükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanıp emniyet kuvvetlerine teslim edilmesi talep ediliyor.

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