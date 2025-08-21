Büyükçekmece’de Haraç İsteyen Çete, İş Yerini Kurşunladı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Sinanoba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir işletmeden haraç isteyen çete üyeleri, camlara silahla ateş açarak tehditte bulundu. Saldırganlar, bu vahim anları videoya kaydedip restoran sahibine ulaştırdı. Görüntülerde, saldırganın silahla 4-5 el ateş ettiği anlar açıkça görünmekte.

Polisin Olay Yerindeki Çalışmaları

Saldırının ardından işletmenin çevresinde büyük bir panik yaşandı ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırganları tespit etmek ve yakalamak için kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki tanık ifadeleri doğrultusunda gerekli çalışmalar sürmekte.

Mahalledeki Tepkiler ve Gelecek Adımlar

Olayın, organize suç kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, bu tür saldırıların yaşanmasından dolayı tedirgin olduklarını dile getiriyor. Bu durum, yerel güvenlik durumunun yeniden ele alınması gerektiğini gösteriyor.