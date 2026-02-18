Büyükçekmece’de İETT Otobüsü Bariyerlere Çarptı

buyukcekmece-de-iett-otobusu-bariyerlere-carpti

BÜYÜKÇEKMECE’DE İETT OTOBÜSÜ BARIYERLERE ÇARPIP YOLDAN ÇIKTI

Büyükçekmece E5 Güzelce mevkiinde bir İETT otobüsü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Olayda yaralıların bulunduğu bilgisi alınırken, bölgeye acil yardım ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hızlıca harekete geçen ekipler, yaralıların durumunu değerlendirmek üzere bölgeye intikal etti. Yaralıların tedavi süreçleri için gerekli işlemler başlatıldı.

Yardım çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, otobüsün bulunduğu alanda güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Orta Doğu’da Askeri Sevkiyatı Artıyor

ABD, Cenevre'deki İran görüşmelerinin ardından Orta Doğu ve Avrupa'ya savaş uçağı ve mühimmat gönderimini artırma kararı aldı.
Gündem

Metin Akpınar Davasında 6 Milyon TL Tazminat Kararı

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Duygu Nebioğlu ile yıllardır süren tazminat davasında mahkeme nihai kararını açıkladı.
Gündem

Eileen Gu Kayak Dünyasında Fırtına Gibi Esti

Eileen Gu, kayakçı, kuantum fiziği öğrencisi ve moda ikonu olarak dikkat çekiyor. Hem Kış Olimpiyatları'nda hem sosyal medya platformlarında büyük bir etki yaratıyor.
Gündem

Avrupa’daki Doğalgaz Depoları Doluluk Oranı Düşüyor

Gazprom, Avrupa'daki doğalgaz depolama seviyelerinin %30'un altına düştüğünü ve kış hazırlıkları için depolanan gazın tamamının kullanıldığını bildirdi.
Gündem

Ford’un ABD’deki Ortak Üretim Planı Yolda

Ford'un CEO'su Jim Farley, Çinli otomotiv şirketleriyle ABD'de ortak üretim yapmak için Trump yönetimiyle görüşmelere başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.