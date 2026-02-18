Büyükçekmece’de İETT Otobüsü Bariyerlere Çarptı

BÜYÜKÇEKMECE’DE İETT OTOBÜSÜ BARIYERLERE ÇARPIP YOLDAN ÇIKTI
Büyükçekmece E5 Güzelce mevkiinde bir İETT otobüsü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Olayda yaralıların bulunduğu bilgisi alınırken, bölgeye acil yardım ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayın ardından hızlıca harekete geçen ekipler, yaralıların durumunu değerlendirmek üzere bölgeye intikal etti. Yaralıların tedavi süreçleri için gerekli işlemler başlatıldı.
Yardım çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, otobüsün bulunduğu alanda güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.