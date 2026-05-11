Büyükçekmece’de Sedef Güler Cinayetinde Mahkeme Kararı Açıklandı

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Büyükçekmece’de denizde, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde halıya sarılı olarak bulunan Sedef Güler’in ölümüyle ilgili olarak yargılanan üç sanıktan iki tanesi tutuklu. Mahkeme, sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, diğerine ise 18 yıl hapis cezası uygulandı.

MAHKEME SÜRECİ HIZLA DEVAM ETTİ

Sedef Güler’in cansız bedeni 7 Haziran 2024 tarihinde Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde denizde bulundu. Yapılan incelemede, Güler’in halıya sarılı, ayakları ve elleri bağlı bir halde olduğu belirlendi. Olayın ardından, yaşananların ardından 3 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Dava sürecinde, Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör hakkında “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Sonuç olarak, mahkeme bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.