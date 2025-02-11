Büyükçekmece’de Tırın Altında Kalan Sürücü Öldü

KAZA DÜŞÜŞÜN GERÇEKLEŞİYOR

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Çatalca Yolu Caddesi’nde, bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trajik bir olayda, 34 GPU 862 plakalı TIR’ın sürücüsü K.Y. hayatını kaybetti. Sürücü, aracının arızasını kontrol etmek amacıyla dışarı çıktığı sırada, TIR aniden hareket etti. Dengesini kaybeden K.Y., ne yazık ki TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe tellerine çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sürücü K.Y.’nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yetkililer, kazanın ayrıntılarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı.