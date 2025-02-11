Büyükçekmece Trafikte Tokatla Gelen Ölüm

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Dün saat 15.30 sıralarında, Büyükçekmece ilçesinde E-5 Güney yan yolu üzerindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Beykent Metrobüs Durağı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda olay yaşandı.

OLAYIN KISACA SEYRİ

İddiaya göre, 60 yaşındaki Numan Kol, yeğeni 52 yaşındaki Reşat Akkol ile birlikte akaryakıt istasyonundaki pastaneye girdi. Pastaneden ayrılan Kol, araca bindiğinde geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif şekilde çarptı. Bu duruma öfkelenen kadının yakını N.Y., aracın yolcu koltuğunda oturan Kol’un camına yumruk attı. Bunun üzerine kendisini sakinleştirmek amacıyla dışarıya inen Kol’a tokat atan N.Y., yere düşmesine neden oldu.

KALP MASAJI VE HASTANEYE KALDIRILIŞ

Numan Kol’a saldıran N.Y., Kol’un kalp krizi geçirmesi üzerine panikleyerek ona kalp masajı yaptı. Olay yerine ivedilikle ambulans çağrıldı ve Kol, Beylikdüzü’nde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kol, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.