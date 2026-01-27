Buzlanan Yolda Üç Araçla Kaza: 1 Yaralı

KAZA, HASTANE YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kazanın meydana geldiği nokta, Beyler Mahallesi’ndeki Gaziantep Bulvarı Dispanser Kavşağı üzerindeki köprü. Edinilen bilgilere göre, M.A. (54) yönetimindeki 27 SS 184 plakalı kamyonet, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmış durumda.

ARKADAN GELEN ARAÇ DA KAZAYA KARIŞTI

Bu esnada, arkadan gelen F.Y. (38) idaresindeki 44 AJJ 781 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybederek kamyonete çarptı. Sonrasında, kazaya karışan M.A.’ya yardım etmek için gelen 27 ATK 294 plakalı başka bir otomobil de kaygan yolda duramayarak bariyerlere çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü M.A. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.