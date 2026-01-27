Kaza Sonrası Kan İzleri Şüphenin Peşinde

kaza-sonrasi-kan-izleri-suphenin-pesinde

KAZA, YUKARIMAHMUTLAR KÖYÜ YAKININDA GERÇEKLEŞTİ

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü civarında bir trafik kazası gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir sürücü, Volkswagen model otomobiliyle C.Ü. idaresindeki tıra arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü olayın ardından izini kaybettirdi.

SAĞLIK, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine hızlıca sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazalı araçta bulunan bir yolcu, sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Ancak trafik polisinin yaptığı inceleme, araçta kan izlerine rastlamasıyla kriz anını daha da karmaşık hale getirdi. Söz konusu şahsın vücudunda yara izlerinin bulunmaması, polisin şüphelerini artırırken, hastaneye gitmeyi reddetmesi de dikkatleri üzerine çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

Fethiye'de tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Gary Mark Aldridge, pansiyon odasında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ölümünün sağlık sorununa bağlı olabileceği düşünülüyor.
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.