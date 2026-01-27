Kaza Sonrası Kan İzleri Şüphenin Peşinde

KAZA, YUKARIMAHMUTLAR KÖYÜ YAKININDA GERÇEKLEŞTİ

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü civarında bir trafik kazası gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir sürücü, Volkswagen model otomobiliyle C.Ü. idaresindeki tıra arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü olayın ardından izini kaybettirdi.

SAĞLIK, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine hızlıca sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazalı araçta bulunan bir yolcu, sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Ancak trafik polisinin yaptığı inceleme, araçta kan izlerine rastlamasıyla kriz anını daha da karmaşık hale getirdi. Söz konusu şahsın vücudunda yara izlerinin bulunmaması, polisin şüphelerini artırırken, hastaneye gitmeyi reddetmesi de dikkatleri üzerine çekti.