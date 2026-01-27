Şiddetli Rüzgar Ve Sağanak Yağış Antalya’yı Vurdu

siddetli-ruzgar-ve-saganak-yagis-antalya-yi-vurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saatte 80 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya’nın çeşitli bölgelerinde olumsuz etkiler yarattı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVRİYOR

Akşam saatlerinde kendini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar, kentin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Sağınağı etkisiyle Sarısu, Gökdere, Karaçay ve Hisarçandır Mahalleleri’nde bazı dereler taştı. Taşan dereler, sokaklarda su birikintilerine yol açarken, bazı bölgelerde su seviyesi 50 santimetreye kadar yükseldi.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez bölgesinde, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç sırasında meydana gelen kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzlanan Yolda Üç Araçla Kaza: 1 Yaralı

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde yoğun buzlanma sonucu meydana gelen bir trafik kazasında üç araç çarpıştı; kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Kütahya-Eskişehir Karayolu’nda Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir yolunda yoğun yağış, meyve yüklü bir tırın devrilmesine neden oldu. Kaza, Sofça köyü yakınlarında yolun kayganlaşması sonucu gerçekleşti.
Gündem

Çankırı’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtlıyor

Çankırı'da yoğun sis nedeniyle şehirlerarası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Gündem

Erciş’te Araç Yangınında Sürücüsü Karla Müdahale Etti

Van'ın Erciş ilçesinde, yolda ilerleyen bir otomobilin motoru alev aldı. Yangına, çevredekiler karla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Gündem

Hatay’da Yangın Sonrası Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da çıkan yangında bir konteyner alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.