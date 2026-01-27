Şiddetli Rüzgar Ve Sağanak Yağış Antalya’yı Vurdu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saatte 80 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya’nın çeşitli bölgelerinde olumsuz etkiler yarattı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVRİYOR

Akşam saatlerinde kendini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar, kentin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Sağınağı etkisiyle Sarısu, Gökdere, Karaçay ve Hisarçandır Mahalleleri’nde bazı dereler taştı. Taşan dereler, sokaklarda su birikintilerine yol açarken, bazı bölgelerde su seviyesi 50 santimetreye kadar yükseldi.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez bölgesinde, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bir halı sahanın çatısı, maç sırasında meydana gelen kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktü.