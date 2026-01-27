Kuşadası’ndaki Sağanak Yağış Yolarda Su Baskınları Yarattı

kusadasi-ndaki-saganak-yagis-yolarda-su-baskinlari-yaratti

KUŞADASI’NI GÖLET GİBİ YAPAN YAĞIŞ

Kuşadası’nda aniden etkili olan sağanak, sadece 15 dakikada yolları gölet haline getirdi. Yollar ve ara sokaklardaki su birikintileri nedeniyle birçok araç yolda kaldı ve sürücüler zor anlar yaşamaya başladı.

YAŞANAN AKINTI ARAÇLARI MAHSUR BIRAKTI

Yollardaki sel sularının derinleştiği bölgelerde bazı araçlar, su birikintisi içinde kalarak ilerlemekte güçlük çekti. Motoru su alan ve duraklayan araçların yardımına, çevrede bulunan vatandaşlar koştu, sürücüler ise suyun ortasında çaresiz bir şekilde beklemek zorunda kaldı.

