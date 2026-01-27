İzmir’de Şiddetli Fırtına ve Sağanak Etkisi

izmir-de-siddetli-firtina-ve-saganak-etkisi

İZMİR’DE ŞİDDETİ FIRTINA VE YAĞMUR CADDELERİ DOLDURDU

İzmir genelinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak etkisi hissedildi. Kentin özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaşan yağmur, vatandaşları zor durumda bıraktı.

YAĞMUR SULARI CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Altyapı sorunlarının yıllardır süregelen bir problem olduğu Buca ilçesinde, sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar hızla suyla doldu. Yayalar, kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, rögarların taşması sonucu birçok bölgede göletler oluştu.

TRAFAKİ KİLİTLİYOR

Sürücüler, su birikintileri yüzünden ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı ve otoparklarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi, İzmir trafiğini adeta felç etti. Ana arterlerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Aksayan trafik ve su birikintileri nedeniyle birçok sürücü, otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’ndaki Sağanak Yağış Yolarda Su Baskınları Yarattı

Kuşadası'nda yoğun yağışlar nedeniyle yollar suyla doldu, bazı araçlar ise sular arasında sıkıştı.
Gündem

Şiddetli Rüzgar Ve Sağanak Yağış Antalya’yı Vurdu

Antalya'da fırtına nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü. O sırada ısınan futbolcular panik içinde sahayı terk etti. Olayda kimse yaralanmadan atlatıldı.
Gündem

Buzlanan Yolda Üç Araçla Kaza: 1 Yaralı

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde yoğun buzlanma sonucu meydana gelen bir trafik kazasında üç araç çarpıştı; kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Kütahya-Eskişehir Karayolu’nda Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir yolunda yoğun yağış, meyve yüklü bir tırın devrilmesine neden oldu. Kaza, Sofça köyü yakınlarında yolun kayganlaşması sonucu gerçekleşti.
Gündem

Çankırı’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtlıyor

Çankırı'da yoğun sis nedeniyle şehirlerarası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.