İzmir’de Şiddetli Fırtına ve Sağanak Etkisi

İZMİR’DE ŞİDDETİ FIRTINA VE YAĞMUR CADDELERİ DOLDURDU

İzmir genelinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak etkisi hissedildi. Kentin özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaşan yağmur, vatandaşları zor durumda bıraktı.

YAĞMUR SULARI CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Altyapı sorunlarının yıllardır süregelen bir problem olduğu Buca ilçesinde, sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar hızla suyla doldu. Yayalar, kaldırımlarda yürümekte zorluk çekerken, rögarların taşması sonucu birçok bölgede göletler oluştu.

TRAFAKİ KİLİTLİYOR

Sürücüler, su birikintileri yüzünden ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı ve otoparklarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi, İzmir trafiğini adeta felç etti. Ana arterlerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Aksayan trafik ve su birikintileri nedeniyle birçok sürücü, otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı.