Byd Harekete Geçti

SATIŞ VE SERVİS AĞINI GÜÇLENDİRME PLANI

BYD, Finlandiya genelinde bir satış ve servis ağı oluşturma hedefi doğrultusunda, pek çok şehirde perakende satış noktaları açmayı planlıyor. Şirket, bu hedefi gerçekleştirmek için Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu bugün duyurdu. Çinli yeni enerji aracı üreticisi BYD, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku’da yeni perakende noktaları açmanın planlarını yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, iki taraf, yerel tüketicilere daha kolay satın alma, kullanma ve satış sonrası hizmetler sunmayı amaçlıyor.

FİNLANDİYA’DA YENİ MODEL SUNUMLARI

BYD, 2023 yılı itibarıyla Finlandiya binek araç pazarına girdiğinden bu yana ülkede ışıklandırılmış elektrikli ve hibrit modeller dâhil olmak üzere toplamda sekiz farklı modeli piyasaya sürdü. Ekim 2023’te, Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sürdüğü zaman bayi ortağı RSA’da bulunuyordu. BYD, RSA ile mevcut bir ortaklığı olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

SON SATIŞ VERİLERİ

Şirket tarafından açıklanan verilere göre, BYD Temmuz ayında toplam 344 bin 296 adet yeni enerji aracı sattı. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,56’lık bir artış gösterirken, Haziran ayına göre ise yüzde 10,01’lik bir düşüşü işaret ediyor. Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169 artarken, Haziran ayına göre yüzde 10,34 düşüş gösterdi.