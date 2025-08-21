Byd, Ortaklık Kurdu. Hareket Başladı

SATIŞ VE SERVİS AĞI KURMA PLANLARI

BYD, Finlandiya’nın çeşitli şehirlerinde perakende satış noktaları açarak ülke genelinde bir satış ve servis ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisi, İskandinavya’daki satış ve servis ağını genişletmek için Veho Group ile stratejik bir ortaklık kurma kararı aldı. Şirket, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku gibi şehirlerde yeni satış noktaları açma planlarını duyurdu.

HEDEFİ KOLAYLAŞTIRMAK

Açıklamada, iki tarafın da yerel tüketicilere daha kolay bir satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmet sunmak amacıyla ülke genelinde etkili bir satış ve servis ağı inşa etmeyi amaçladığı belirtildi. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, “Finlandiya, Avrupa’nın en önemli NEV pazarlarından biri” dedi ve Veho ile kurulan bu ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD araçlarını deneyimlemesine olanak sağlayacağına vurgu yaptı.

MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ

2023 yılı itibarıyla BYD, Finlandiya binek araç pazarına girdiği günden bu yana saf elektrikli ve hibrit olmak üzere toplam sekiz model tanıttı. Şirketin Ekim 2023’te Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sürdüğü zaman RSA, bayi ortağı olarak rol oynadı. Ancak, BYD’nin RSA ile devam eden bir ortaklığı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

PİYASA VERİLERİ

BYD, Temmuz ayında 344 bin 296 adet NEV sattığını açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,56’lık bir artış, ancak Haziran ayına göre yüzde 10,01’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 169 artış gösterirken, Haziran ayına göre yüzde 10,34’lük bir azalma kaydedildi.