BYD, Ortaklık Kurdu. Satış Ağı Geliştiriyor

BYD, FINLANDİYA’DA PERAKENDE SATIŞ NOKTALARI AÇACAK

BYD, ülke genelinde geniş bir satış ve servis ağı oluşturma hedefiyle Finlandiya’nın çeşitli şehirlerinde perakende satış noktaları açmak için planlar yapıyor. Şirket, bu amaca ulaşmak için Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisi, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku şehirlerinde yeni satış noktaları açmayı hedeflediğini belirtti.

DAHA RAHAT SATINALMA VE HİZMETLER

Yapılan açıklamaya göre, iki taraf, yerel tüketicilere satın alma deneyimini kolaylaştırmak, kullanım ve satış sonrası hizmetlerini iyileştirmek için Finlandiya’da etkili bir satış ve servis ağı geliştirecek. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, “Finlandiya, Avrupa’nın en önemli NEV pazarlarından biri” diyerek, Veho ile yapılan ortaklığın daha fazla tüketicinin BYD modellerini deneyimlemesine olanak tanıyacağını vurguladı.

2023 YILI MODELLERİ VE SATIŞ RAKAMLARI

BYD, 2023 yılında Finlandiya binek araç pazarına giriş yaptığından bu yana saf elektrikli ve hibrit dahil olmak üzere toplam sekiz model piyasaya sürdü. Ekim 2023’te şirket, Dolphin ve Seal modellerini tanıttığında RSA isimli bayi ile iş birliği yapıyordu. Ancak, BYD’nin şu an RSA ile bir ortaklık sürdürüp sürdürmediği konusunda bir bilgi verilmedi. Şirketin paylaştığı verilere göre, Temmuz ayında 344 bin 296 adet NEV satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,56 artış, fakat Haziran ayına göre yüzde 10,01 düşüş göstermekte. Temmuz’da yurt dışına yapılan araç satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 169 artarken, Haziran ayına göre yüzde 10,34 azaldı.