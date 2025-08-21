Byd Ortaklık Kurdu, Satış Ağı Geliştiriyor

BYD SATIŞ VE SERVİS AĞINI GENİŞLETİYOR

BYD, ülke genelinde bir satış ve servis ağı oluşturma hedefiyle Finlandiya’nın çeşitli şehirlerinde perakende satış noktaları açmayı planlıyor. Şirket, İskandinav ülkesindeki satış ve servis ağını güçlendirmek amacıyla Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile bir stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.

YENİ SATIŞ NOKTALARI AÇILACAK

Başkanlıkta yapılan açıklamaya göre, BYD bu ortaklıkla birlikte Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku şehirlerinde yeni perakende satış noktaları açmayı amaçlıyor. İki taraf, yerel tüketicilere daha kolay satın alma işlemleri, kullanım deneyimi ve satış sonrası hizmetler sunmak için Finlandiya’da kapsamlı bir satış ve servis altyapısı geliştirecek. Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın en önemli yeni enerji araçları (NEV) pazarlarından biri olduğunu belirterek, Veho ile yapılan iş birliğinin daha fazla kullanıcının BYD modellerini deneyimlemesine fırsat tanıyacağını ifade etti.

MODELLERİN DAĞILIMI

BYD, 2023 yılı itibarıyla Finlandiya binek araç pazarına giriş yaptı ve bu süreçte toplamda sekiz model, saf elektrikli ve hibrit araçlar dahil, piyasaya sürüldü. Şirket, Ekim 2023’te Dolphin ve Seal modellerini tanıttığında RSA ile bir bayi ortaklığı bulunuyordu, ancak güncel durumu hakkında bilgi verilmedi.

Şirketin yayımladığı verilere göre, BYD Temmuz ayında 344.296 adet NEV satışı gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,56’lık bir artış gösterirken, Haziran ayına göre yüzde 10,01’lik bir düşüş yaşandı. Temmuz ayında yurt dışında yapılan araç satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 169 artış gösterdi; ancak Haziran ayına göre yüzde 10,34’lük bir azalma kaydedildi.