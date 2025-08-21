Byd, Ortaklık Kurdu. Satış Ağını Genişletiyor

BYD FINLANDIYA’DA SATIŞ VE SERVİS AĞI KURUYOR

BYD, Finlandiya’nın çeşitli şehirlerinde perakende satış noktaları açarak ülke genelinde bir satış ve servis ağı oluşturmayı hedefliyor. Şirket, İskandinav ülkesindeki satış ve servis ağını güçlendirmek amacıyla Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Çin merkezli yeni enerji aracı üreticisi, yaptığı açıklamada, bu ortaklık aracılığıyla Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku gibi şehirlerde yeni perakende satış yerleri açmayı düşündüğünü belirtti.

MAKSİMUM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HEDEFİ

BYD, yerel tüketicilere daha kolay satın alma, kullanma ve satış sonrası hizmetler sunma amacıyla Finlandiya genelinde geniş bir satış ve servis ağı geliştirecek. Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’daki en önemli yeni enerji araçları pazarlarından biri olduğunu vurguladı ve “Veho ile yaptığımız ortaklık, daha fazla tüketicinin BYD modellerini yakından tecrübe etmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

8 YENİ MODEL PAZARDA

2023 yılı itibarıyla Finlandiya binek araç pazarına giren BYD, ülkede tamamen elektrikli ve hibrit modeller de dahil olmak üzere toplamda sekiz farklı model tanıttı. RSA, Ekim 2023’te BYD’nin Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sürdüğü dönemde bayi ortaklığı yaptığı dağıtımcıydı. Şirket, hala RSA ile bir ortaklık ilişkisinin olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. BYD’ye ait sert verilere göre, Temmuz ayında 344 bin 296 adet yeni enerji aracı satıldı. Bu rakam, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,56’lık bir artış gösterirken, Haziran ayına göre ise yüzde 10,01’lik bir azalmayı ifade ediyor. Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarken, Haziran ayına göre yüzde 10,34 düşüş yaşadı.