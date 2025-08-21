Byd, Ortaklık Kurdu Ve Gelişiyor

YENİ SATIŞ NOKTALARI AÇILIYOR

BYD, Finlandiya’nın çeşitli şehirlerinde yeni perakende satış noktaları açarak ülke genelinde bir satış ve servis ağı kurmayı planlıyor. Şirket, İskandinav ülkesi içindeki satış ve servis ağını güçlendirmek amacıyla Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklığın kapsamındaki planlar doğrultusunda, BYD, Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku’da yeni satış yerleri açmayı hedefliyor.

DAHA RAHAT HİZMET SUNULACAK

Açıklamalara göre, BYD ve Veho Group, yerel tüketicilere daha konforlu satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmetler sağlamak için ülke çapında satış ve servis ağı oluşturmaya odaklanıyor. BYD’nin Başkan Yardımcısı Stella Li, “Finlandiya, Avrupa’nın en önemli NEV pazarlarından biri. Veho ile yapılan bu ortaklık, daha fazla tüketicinin BYD modellerini yakından deneyimlemesini sağlar” dedi.

MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILDI

BYD, 2023 yılının başından itibaren Finlandiya binek araç pazarına katıldığından bu yana, ülkede sekiz farklı model sunmaya başladı. Ekim 2023’te, şirketin Finlandiya’daki dağıtım ortağı RSA aracılığıyla Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sürmesi dikkat çekti. Şirket, RSA ile mevcut işbirlikleri hakkında net bir bilgi vermezken, BYD’nin Temmuz ayında 344 bin 296 adet NEV satışına ulaştığı ifade edildi. Bu rakam, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,56 artış gösterirken, Haziran ayına göre yüzde 10,01 düşüş kaydediliyor. Temmuz ayında yurt dışında satılan araç sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 169 artmışken, Haziran dönemine göre yüzde 10,34 azalmış durumda.