C.I., Annesini Öldürdü, Gözaltında

OLAYIN GELİŞİMİ

Foça’nın Bağarası Mahallesi’nde, eski TBMM başkanvekillerinden evli ve altı çocuk babası Fehmi Işıklar’ın oğlu C.I., evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı annesi Gülay Işıklar’a tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ DURUMU BELİRLEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Foça Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. C.I.’nın ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

FEHMİ IŞIKLAR’IN SİYASİ GÜNDEMİ

Fehmi Işıklar, 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili seçildi. 1990 yılında partiden istifa ederek Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık görevini üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili olarak seçilen Işıklar, bu süreçte TBMM başkanvekilliği yaptı. Ayrıca SHP ve CHP’de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.