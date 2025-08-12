Çağlar Söyüncü’nün Yeni Adresi Bellidir

Gündem

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞI

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü’nün defteri kesin olarak kapanıyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanan milli futbolcunun yeni takımı da belli oldu. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini aldı. Bu gelişmenin ardından savunma hattında bazı oyuncularla yollarını ayırmak isteyen yönetim, Çağlar Söyüncü ile vedalaşma yoluna gidiyor.

SUUDİ KULÜPLERİ İLGİ GÖSTERİYOR

Bu süreçte Çağlar Söyüncü’nün yeni sezonda nerede forma giyeceği de netlik kazanıyor. Suudi Arabistan medyasındaki haberlere göre, bazı Suudi kulüpleri Çağlar Söyüncü’yü transfer etmek için harekete geçmiş durumda.

