Çalık Holding Eski Çalışanı Hayatını Kaybetti

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDEKİ GÜMRÜK

İstanbul Şişli’deki Çalık Holding binası önünde 9 Mayıs 2025’te gerçekleşen olay, Türkiye’nin gündemini meşgul etti. Eski çalışan Erol Eğrek (49), 10 yıl önce görev yaptığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığı 7 milyon TL’lik tazminatı almak için Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki holding binasına gitti. Eğrek, ruhsatlı silahıyla bina önündeki saksıya 3 el ateş ettikten sonra güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilerek darp edildi ve hastaneye kaldırıldı. Ancak burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. Eğrek’in ailesi ise ölüm raporunda “kalp krizi” ifadesinin geçmesine tepki göstererek, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını iddia ediyor.

POLİS YETKİLERİ DEVREDE

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki Çalık Holding önünde öğle saatlerinde Erol Eğrek’in silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holding önündeki saksıya 3 el ateş ettiği, ardından görevliler tarafından müdahaleye uğrayarak silahının alındığı belirlendi. Eğrek, ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu ve şirket sahibiyle görüştürülmemesi nedeniyle bina kapısının önündeki saksıya ateş ettiğini ifade etti. Yetkililer, Eğrek’in darp raporu almak üzere Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldüğünü bildirdi.

DOKTOR KONTROLÜNDEN SONRA

Doktor kontrolünde baş, boyun ve göğsünde ağrı olduğunu bildiren Eğrek, bir süre sonra fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra ise 6 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ŞİRKETTEN GELEN AÇIKLAMA

Çalık Holding olaya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Erol Eğrek’in 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğu yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı bilgisi verildi. Eğrek’in tüm haklarını alarak ayrıldığı belirtilirken, “Ancak o zamandan beri, şirketimize karşı haklarını almadığına dair çeşitli iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur,” denildi. Açıklamada, “Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim içerisinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz,” ifadesi yer aldı.