Çalık Holding’in Eski Çalışanı Darp Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul Şişli’deki Çalık Holding binası önünde 9 Mayıs 2025’te yaşanan olay, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yere sahip oldu. Eski çalışan Erol Eğrek (49), 10 yıl önce görev aldığı Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasından alamadığı 7 milyon TL’lik tazminat için Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki holding binasına başvurdu. Eğrek, ruhsatlı silahıyla bina önündeki saksıya 3 el ateş etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası darp edilen Eğrek, hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Eğrek’in ailesi, ölüm raporunda “kalp krizi” ifadesine tepki göstererek olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunuyor.

EĞREK’İN TALEPLERİ

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki Çalık Holding önünde, Erol Eğrek’in silahlı müdahalesi sonrası polis çalışma başlattı. Eğrek’in, ruhsatlı silahıyla holdingin önünde bulunan saksıya ateş ettiği belirlendi. Eğrek’in, güvenlik görevlilerine eski çalışan olduğunu ve şirket sahibiyle görüşme talep ettiğini, bunun kabul edilmemesi üzerine saksıya ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Sonrasında, yasal işlemler için darp raporu almak üzere Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANEDEKİ GELİŞMELER

Hastanede yapılan kontrol sırasında Eğrek, baş, boyun ve göğsünde ağrı olduğunu belirtti. Ancak, kısa süre içinde fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇALIK HOLDİNG’İN AÇIKLAMASI

Çalık Holding, olayın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Eğrek’in 10 yıl kadar önce azınlık hissedarı olduğu yurt dışındaki bir fabrikada çalıştığını, bu süreçte tüm haklarını alarak ayrıldığını vurguladı. Daha sonra, “Bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair asılsız iddialarla adli ve idari makamlara suçlamalarda bulunmuştur.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, adli sürecin takip edildiği ve resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Şirket, hukuki süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğini belirtti.