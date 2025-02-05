Çalışma Hayatında Önemli Değişiklikler Geliyor

KADIN İSTİHDAMI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu kapsamda, doğum sonrası kısmi ve yarı zamanlı çalışma modellerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılacak. Kadınların iş gücündeki yerini artırmak için teşvik mekanizmaları güçlendirilecek. Ayrıca, çalışan annelere yönelik çocuk bakım destekleri uygulanacak. Hedef, kadın istihdamının önündeki engellerin aşamalı olarak ortadan kaldırılması.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL EKONOMİ İÇİN STRATEJİLER

Bakan Işıkhan, yapay zekanın iş gücü piyasasındaki etkilerine dair değerlendirmelerde de bulundu. Yapay zeka ve otomasyonun bazı meslekleri tehdit edebileceğine dikkat çekerken, iş gücü piyasasının dijital dönüşüme adapte olmasının önemini vurguladı. Gençler ve kadınlar için yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi gibi alanlarda yeni eğitim programlarının hayata geçirileceği bilgisini verdi. Dijital becerilerin kazandırılmasına yönelik projeler, istihdama destek verecek. Bakan Işıkhan, dijital ekonominin sunduğu fırsatları değerlendirmeyi hedeflediklerini, ayrıca iş dünyasının bu dönüşümü yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ YAYGINLAŞACAK

Hibrit çalışma ve esnek mesai modellerine ilişkin yeni teşviklerin geleceğini açıklayan Bakan Işıkhan, bu konuda önemli bilgiler paylaştı. Bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Esnek çalışma sistemlerine uygun teşviklerin artırılması planlanıyor. Sektörel bazda kısmi çalışma ve esnek mesai uygulamalarının gözden geçirileceğini ifade eden Bakan Işıkhan, dijitalleşmeye uyum sağlayan çalışma sistemlerinin desteklenmesinin Türkiye’de yeni bir istihdam modeli oluşturacağını aktardı.