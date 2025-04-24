Cami Deprem Nedeniyle Mühürlendi

DÜNYA’DA DEPREM ETKİLERİ

İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı sonrası Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sıddık Camii hasar görmüş durumda. Camii minaresinde meydana gelen yamulmayı fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen belediye ekipleri, camiye giriş ve çıkışları kapatma kararı aldı. Ekipler camiyi mühürlerken, çevresinde güvenlik koridoru için barikatlar oluşturdu. Camii cemaatinden Nabi Altay, “Üçüncü şerefenin üzerine bir kırılma olmuş. Belediye ekipleri tedbir amacıyla önlem aldı, camimiz mühürlendi. Biz her gün burada namaz kılıyoruz, bir şey yoktu. Öğlen olan depremde oldu. Çok yamulmuş, şu anda tedbir amaçlı boşaltıldı.” şeklinde açıklama yaptı.