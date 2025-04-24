Gündem

Cami Deprem Nedeniyle Mühürlendi

cami-deprem-nedeniyle-muhurlendi

DÜNYA’DA DEPREM ETKİLERİ

İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı sonrası Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sıddık Camii hasar görmüş durumda. Camii minaresinde meydana gelen yamulmayı fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen belediye ekipleri, camiye giriş ve çıkışları kapatma kararı aldı. Ekipler camiyi mühürlerken, çevresinde güvenlik koridoru için barikatlar oluşturdu. Camii cemaatinden Nabi Altay, “Üçüncü şerefenin üzerine bir kırılma olmuş. Belediye ekipleri tedbir amacıyla önlem aldı, camimiz mühürlendi. Biz her gün burada namaz kılıyoruz, bir şey yoktu. Öğlen olan depremde oldu. Çok yamulmuş, şu anda tedbir amaçlı boşaltıldı.” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNEMLİ

Flaş

Silivri’de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Kocaeli Üniversitesi'nden iki akademisyen, depremin sismik verilerini inceledi ve sesin enerjinin nasıl boşaldığını spektral güç yoğunluğu ile açıkladı.
Flaş

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'daki büyük depremin ardından okulların tatil edilmesi, birçok kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. Bu durum, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafiği felç etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.