Camp Mystic İflas Başvurusu Yaptı

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Nehrin kenarında terkedilmiş bir kamp alanı görüntüsü
Camp Mystic, sel felaketi sonrası iflas başvurusunda bulunarak yeniden açılma planlarını askıya aldı.
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Texas’taki Camp Mystic, 25 kız çocuğu ve 2 genç danışmanın hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Çarşamba günü iflas koruma başvurusu yaptı. Houston’daki ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan belgelere göre kampın borcu 10 milyon doları aşarken, Guadalupe Nehri kıyısındaki tesisin varlıkları 100 bin ila 500 bin dolar arasında değerlendiriliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında mağdur aileleri tarafından açılan davada, kamp yöneticilerinin 4 Temmuz’da ölümcül sel suları yaklaşırken kızları korumak için gerekli adımları atmadığı öne sürülmüştü.

MAĞDUR AİLELERİNDEN DAVA

Kasım ayında açılan davada kamp işletmecilerinin ihmali suçlanırken, kamp sahibi Richard Eastland’ın selde hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda sel felaketi nehir boyunca en az 136 kişinin ölümüne yol açtı ve olayın nasıl bu kadar kötü sonuçlandığı sorgulanmaya başlandı.

YENİDEN AÇILMA PLANLARI DURDURULDU

İflas başvurusu, Kamp Mystic’in bu yaz yeniden açılma planlarını durdurmasının ardından geldi. Yüzyıllık kampın, davalar ve soruşturmalar sürerken kızları yeniden kabul etme niyeti, mağdur aileleri ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

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