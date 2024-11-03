“Camp Nou Projesi İle Büyüyen Avrupa”

DÜNYA FUTBOLUNUN EFSANESİ YENİLENİYOR

Dünya futbolunun ikonik stadyumu Camp Nou, yenileme çalışmalarına başladı. 2026 yılında tamamlandığında 105 bin 410 kişilik kapasiteye ulaşacak ve dünyanın en büyük ikinci stadyumu olma unvanını elde edecek. Bu dev proje, mühendisliğin adeta süper ligi olarak değerlendiriliyor.

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE PRESTİJLİ BİR KATKI

Limak Holding bu büyük projeyi yürütmekte. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Camp Nou stadyumu projesinin Türk müteahhitlik sektörünün en prestijli projelerinden biri olduğunun altını çiziyor. Özdemir ayrıca, Avrupa’da daha fazla büyüme hedeflerini de vurguluyor.