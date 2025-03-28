Çamur Yağışı Uyarısı: Meteoroloji’den Bayram Duyurusu

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilgilerine göre, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, batı bölgelerinde sağanak yağışların yoğun olarak görülmesi öngörülüyor. Bu yağışlarla beraber sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da en düşük 8°C, en yüksek 19°C; Ankara’da en düşük 10°C, en yüksek 21°C; İzmir’de en düşük 14°C, en yüksek 20°C; Antalya’da ise 18°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE YAĞIŞLAR YAYILIYOR

Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar, sağanak yağışların ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde kalacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; Ankara’da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; İzmir’de en düşük 13°C, en yüksek 19°C; Antalya’da ise 16°C civarında sıcaklıkların öngörüldüğü bildiriliyor.

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNLERİNDE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise yağışların daha hafif geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı, yağışlı havanın birkaç kent dışında tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE BAYRAM HAVA DURUMU

İstanbul’da bayram süresince genellikle parçalı bulutlu geçmesi, pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 17-24°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Ankara’da, bayram süresince parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava koşullarının hâkim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 18-21°C civarında olması tahmin ediliyor. İzmir’de ise bayram boyunca sağanak yağışların etkisini sürdüreceği ve sıcaklıkların 19-21°C arasında kalacağı bildiriliyor. Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince plan yapacak vatandaşların hava durumu tahminlerine dikkat etmelerini ve özellikle yağışlı günlerde tedbirli olmalarını öneriyor. Ayrıca yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.