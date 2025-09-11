Can Holding’e El Konuldu! Gözaltı 8 Kişi

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Can Holding’e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon çerçevesinde, Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da yer aldığı toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarına el konuldu.

SORUŞTURMA VE SUÇLAMALAR

Operasyonla ilgili yapılan açıklamalarda, soruşturmanın temel suçlamalarının “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. İstanbul’daki soruşturma dahilinde, 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanması kararlaştırıldı. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin kontrolündeki şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiklerini tespit etti.

KAYYUM ATAMASI VE ŞİRKETLERİN DURUMU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, kayyum atanmasını talep etti. Bu talep üzerine, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına onay verdi. Alınan karar, soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporu ve yapılan tespitler doğrultusunda şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ettiğini gösterdi.

HOLDİNG’İN FAALİYET ALANLARI

Can Holding, enerjiden eğitime birçok sektörde hizmet veriyor. Ciner Holding tarafından sahip olunan Habertürk, SHOW TV ve diğer medya kanalları, geçmişte Park Grubu üzerinden Can Grubu’na devredildi. Kayyuma atanan şirketler arasında enerji petrol ürünleri pazarlama, eğitim kurumları ve medya kuruluşları bulunuyor. Özellikle enerji alanında Energy Petrol üzerinden akaryakıt dağıtımı yapan grup, Türkiye genelinde 500’ün üzerinde bayi ile faaliyet gösteriyor.

Can Holding, Tekfen Holding’de de pay sahibidir. 31 Mayıs’ta Tekfen’in faaliyet raporunda Can Grubu’nun Tekfen’deki sahiplik oranının yüzde 17,46 olduğu ifade edildi. Bu süreçte, Tekfen’deki hisseleri artırmak için Berker Ailesi ile anlaşma yapılması planlanıyordu. Ancak Rekabet Kurumu, bu hisse devrinin izne tabi olduğuna karar vererek Can Grubu’na ceza kesti ve ortaklık yapısı değişiklikleri meydana geldi.