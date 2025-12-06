Cevizlibağ’da Metrobüs Kazası: 14 Yaşındaki Çocuğun Durumu Ağır

Cevizlibağ’da meydana gelen bir olayda, durakta bekleyen 14 yaşındaki N.Ö., metrobüsün yaklaşmasıyla bayılarak yola düştü. Metrobüsün çarpması sonucunda ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan metrobüs şoförü U.B. (41), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA KAYDEDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda yaşandı. İddialara göre, metrobüs durakta bekleyen 14 yaşındaki N.Ö., durağa giren metrobüsün yaklaşmasıyla aniden baygınlık geçirdi ve dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada yolculuğunu sürdüren metrobüs, N.Ö.’ye çarptı. Çarpma sonrası ağır yaralanan çocuk, olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrasında gözaltına alınan metrobüs şoförü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılarak, kazanın nedenleri üzerinde durulmaya başlandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; görüntülerde, durakta bekleyen N.Ö.’nün baygınlık geçirerek düşmesi ve ardından metrobüsün çarpması yer alıyor.