Can Holding’e Operasyon: 8 Gözaltı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından Can Holding’e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil olmak üzere 8 kişi için gözaltı kararı alındı. Ayrıca, Habertürk ve Show TV’ye de el konulduğu bildirildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de bulunduğu toplam 121 şirkete el konulduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” yer alıyor. İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanması kararlaştırılan şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyetleri kapsamında aracılık ettikleri belirtildi.

HAKİMLİĞİN KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma ve diğer suçlamalar nedeniyle, bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Bu talep sonrasında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasını kararlaştırdı. Verilen kararda, alınan MASAK raporu ve kolluk tespitleri doğrultusunda, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettikleri tespit edildi.

ÇEŞİTLİ FAALİYET ALANLARI

Can Holding, enerji, petrol, eğitim gibi birçok alanda faaliyet göstermekteydi. Ciner Holding, Habertürk, Show TV gibi medya kuruluşlarının sahibi konumundaydı. Ciner Yayın Holding’inin tamamı, Aralık 2024’te Can Grubu’na devredildi. Kayyum atanan şirketler içerisinde “Habertürk Gazetecilik”, “Ciner Medya TV Hizmetleri”, “Show Televizyon Yayıncılık” gibi birçok şirketin bulunduğu belirtildi.

BEKLENTİLER VE YATIRIMLAR

Can Grubu, enerji ve dayanıklı tüketim ürünleri alanında önemli yatırımlar yapıyordu. Örneğin, Energy Petrol adı altında akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretimi faaliyetleri yürütmekteydi. “Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri” alanındaki yatırımı ise yıllık 50 milyon adet üretim ve 2 milyar ABD doları ihracat hedeflerine ulaşmayı planlamaktaydı.

TEKFEN İLE İŞBİRLİĞİ

Can Holding, Tekfen’in de hissedarı konumundaydı. Can Grup’un Tekfen’deki sahiplik oranının yüzde 17,46 olduğu belirtiliyor. Berker Ailesi ile yapılan hisse devri anlaşması da Rekabet Kurumu’ndan izin bekliyordu. Ancak, Rekabet Kurulu, işleme ceza keserek Can Grubu’nun Tekfen Holding üzerindeki kontrolünü izinsiz devraldığı gerekçesiyle 10,9 milyon lira ceza vermişti.