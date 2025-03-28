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Can Özçelik TV100 Yayınını Terk Etti

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TELEVİZYONDA GERGİNLİK YAŞANDI

TV100 canlı yayınında, Başak Şengül ve Doğru Yorum programında gergin anlar meydana geldi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarla ilgili gözaltılara tepki gösteren Can Özçelik, “Her şey çok güzel olacak” sloganının sahibi Berkay Gezgin’in de tutuklandığını ifade ederek, “Sırf İmamoğlu’nun kullandığı sloganı buldu diye o çocuğu tutuklayıp Silivri’ye gönderdiler” dedi.

PROGAMDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Ferhat Murat, Can Özçelik’in açıklamalarına itiraz ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri gündeme getirdiğinde gerginlik daha da arttı. Can Özçelik, kendisine yönelik haksızlık yapıldığını ve itham edildiğini savunarak programdan ayrıldı. Başak Şengül ise Can Özçelik’in programdan çıkmasına tepki gösterdi.

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Can Özçelik Canlı Yayını Terk Etti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestoları değerlendiren TV100 programında, Can Özçelik ile Ferhat Murat tartıştı; Özçelik, yayını terk etti.

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