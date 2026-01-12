Can Yaman Açıklama Yaptı Suçlamalar Gerçek Dışı

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA
Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen ‘uyuşturucu’ ve ‘fuhuş’ odaklı soruşturma çerçevesinde, oyuncular Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de yer aldığı toplamda 7 kişi gözaltına alındı.
GÖZALTI VE OPERASYON DETAYLARI
Söz konusu soruşturma doğrultusunda Beşiktaş’ta yer alan Bebek Otel ile birlikte çeşitli eğlence mekanlarında operasyonlar gerçekleştirildi. Gece kulübüne düzenlenen baskın neticesinde, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen Can Yaman, gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.
SUÇLAMALARA YANIT
Olayın ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Can Yaman, “Suçlamalar gerçek dışıdır” ifadesini kullanarak, kendisine yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.