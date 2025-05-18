Çanakkale Boğazı’nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

TEKNE ARIZASI VE YARDIM TALEBİ

Çanakkale Boğazı’nda bir tekne, makine arızası yüzünden sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişiler, telefonla yardım isteyerek durumu yetkililere bildirdi. Bu çağrının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu, hemen bölgeye yönlendirildi.

TEKNENİN GÜVENLİ TAHLİYESİ

İçerisinde 3 kişinin olduğu tekne, Kıyı Emniyeti’nin tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde yedeklenip, Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı. Bu olay, deniz güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir müdahale olarak kayıtlara geçti.