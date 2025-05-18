Gündem

Çanakkale Boğazı’nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

canakkale-bogazi-nda-suruklenen-tekne-kurtarildi

TEKNE ARIZASI VE YARDIM TALEBİ

Çanakkale Boğazı’nda bir tekne, makine arızası yüzünden sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişiler, telefonla yardım isteyerek durumu yetkililere bildirdi. Bu çağrının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu, hemen bölgeye yönlendirildi.

TEKNENİN GÜVENLİ TAHLİYESİ

İçerisinde 3 kişinin olduğu tekne, Kıyı Emniyeti’nin tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde yedeklenip, Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı. Bu olay, deniz güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir müdahale olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ

Gündem

Toyota, Mayıs’ta SÜPRİZ kampanya sunuyor

Toyota, Mayıs ayına özel fiyat listesini güncelleyerek Corolla Cross modelinde dikkat çekici fırsatlar sundu. Modelin avantajlı fiyatlarını incelemekte fayda var.
Gündem

HüL CİTY, Lincoln DöNüYOR

Hull City, kiralık sözleşmesi sona eren Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'ye döneceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.