Çanakkale Boğazı’nda Yoğun Sis Var

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YOĞUN SİS SEBEBİYLE TRAFİK DURDURULDU

Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen yoğun sis, çift yönlü transit gemi trafiğinin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. Sabaha karşı etkisini artıran sis, deniz yüzeyinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünde seyir halinde olan gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla, boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi. Sisin etkisinin azalmasının ardından gemi trafiğinin normal seyrine döneceği ifade edildi.

SEFER SAATLERİ DUYURULDU

Bugün gerçekleştirilecek ‘Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu’ sebebiyle Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılamayacak. Kilitbahir’den son sefer 09.00’da, Eceabat’tan ise son sefer 08.45’te yapılacak. Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir’e saat 09.00’da sefer düzenlenecek. Eceabat-Çanakkale seferi saat 13.00’de, Kilitbahir-Çanakkale seferi 13.15’te, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat seferleri ise 13.45’te yeniden başlayacak.