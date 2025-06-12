Çanakkale’de 23 Kaçakçı Tutuklandı

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde düzenli olarak gerçekleştiren denetimler, düzensiz göçü önlemek için aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere ve düzensiz göçe karşı çok detaylı kontroller yapıldı. Son operasyon ise Çanakkale’de gerçekleştirildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ortak çalışmalarla; M.K. isimli kişinin liderlik ettiği suç örgütünün, düzenledikleri teknelerle İtalya’ya düzensiz göçmen taşımacılığı yaptığı belirlendi.

ÇANAKKALE’DE 376 GÖÇMEN YAKALANDI

Mayıs ayında yapılan operasyonlarda, İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ bölgelerinde toplam 376 düzensiz göçmen yakalandı. Bu süreçte ise 7 şüpheli tutuklandı. Etkinlikleri sonucunda suç örgütünün yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Devam eden soruşturmalar çerçevesinde, Çanakkale merkezli olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda, 3 tekne ve 11 araca el konuldu. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 16 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde hedeflenen şüphelilerden A.B., Gelibolu ilçesindeki Burhanlı Köyü’nde ormanlık alanda, İtalya’ya gönderilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Ayrıca gözaltına alınan A.D. isimli şüphelinin daha önce 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıldığı da belirlendi.

TOPLAMDA 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’nın yürüttüğü 4 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucunda toplam 23 şüpheli tutuklandı.