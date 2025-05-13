Çanakkale’de 8 Kişi Hayatını Kaybetti!

KAZA YERİ VE OLAYIN TARİHİ

Kaza, 10 Mayıs’ta, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu üzerindeki Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale yönüne giden, Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Bu olay esnasında, Ezine istikametine giden 34 DCJ 400 plakalı bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp savrularak şarampole düştü. Neticede kazada 8 kişi hayatını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Yaralıların 15’i tedavi sonrası taburcu edildi. Hastanede bulunan 6 yaralıdan 3’ünün tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Ayrıca kazanın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Bu görüntüler, kaza anının daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.