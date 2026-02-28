Çanakkale’de İş Yeri Kurşunlandı: 1 Yaralı

canakkale-de-is-yeri-kursunlandi-1-yarali

Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nin Demircioğlu Caddesi’nde gerçekleşti.

ALACAK-VERECEK MESELESİ NEDENİYLE KURŞUNLAMA

Elde edilen bilgilere göre, iş yeri alacak verecek meselesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Aynı zamanda, olayla ilişkili olduğu öne sürülen bir araç da kurşunlandı. Şüpheliler, olayın ardından motosikletle hızla bölgeden uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kurşunlama esnasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. Yaralı birey, ambulansla ÇOMÜ hastanesine götürüldü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

